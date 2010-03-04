Шаблон импорта RSS новостей для DLE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Нужно написать шаблоны импорта RSS нвостей для DLE с 3-х сайтов.

DLE
15 лет назад
pcgatchina
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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