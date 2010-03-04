Нужна доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Требуются следующие доработки сайта bu-mebel.com (сделан на Joomla)

1. Посетитель сайта должен иметь возможность оформить подписку на новые объявления по интересующим его разделам (диваны, мягкая мебель и т.д.). Процесс подписки должен быть простым:

- ввести e-mail

- выбрать категории

- нажать кнопку ОФОРМИТЬ (см. вложение САЙТ1, там грубыми мазками просто идея)

в приходящих письмах должна быть ссылка "Отписаться от рассылки"

2. После подписки e-mail пользователя должен попадать в базу данных сайта и быть виден в админ панели в том же списке, в котором видны зарегистрировавшиеся пользователи. Я так понимаю что нужно подписчиков просто прописать в нужные таблицы базы данных и они (подписчики) автоматом отобразятся в списке. Мне это нужно для того, чтобы иметь возможность делать по этим имейлам общие рассылки с новостями.

3. При регистрации на сайте нужно вставить флажок "Получать новости с сайта". После регистрации, если этот флажок устновлен автоматом проставлять у этого юзера признак "Получать системные сообщения по e-mail"

Joomla
15 лет назад
-Andrey-
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

abibidu
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

abibidu
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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