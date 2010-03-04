Нужно сделать небольшую систему информеров для блока: " Новости по теме". Нужно сдеать автоматическую конвертацию изображений.
Нужна доработка сайта
Требуются следующие доработки сайта bu-mebel.com (сделан на Joomla)
1. Посетитель сайта должен иметь возможность оформить подписку на новые объявления по интересующим его разделам (диваны, мягкая мебель и т.д.). Процесс подписки должен быть простым:
- ввести e-mail
- выбрать категории
- нажать кнопку ОФОРМИТЬ (см. вложение САЙТ1, там грубыми мазками просто идея)
в приходящих письмах должна быть ссылка "Отписаться от рассылки"
2. После подписки e-mail пользователя должен попадать в базу данных сайта и быть виден в админ панели в том же списке, в котором видны зарегистрировавшиеся пользователи. Я так понимаю что нужно подписчиков просто прописать в нужные таблицы базы данных и они (подписчики) автоматом отобразятся в списке. Мне это нужно для того, чтобы иметь возможность делать по этим имейлам общие рассылки с новостями.
3. При регистрации на сайте нужно вставить флажок "Получать новости с сайта". После регистрации, если этот флажок устновлен автоматом проставлять у этого юзера признак "Получать системные сообщения по e-mail"
Выбранный исполнитель
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