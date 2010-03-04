Не индексирует сайты на локальном хостинге, на моем сервер все впорядке (вертиго, денвер). Явно дело в локальном сервере, вот часть ошибки: You have an error in your SQL syntax; check the ...
Отверстать псд и настроить пол любую CMS
Бизнес каталог фирм
По структуре будет как этот идентично практически http://molot.kz/
по направлению только не строительный а вообще бизнес каталог в целом
домен будет bizcat.kz
по функционалу тоже идентичный будет
сам псд дам позднее
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
предлагайте свои решения, движки.
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