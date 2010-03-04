Отверстать псд и настроить пол любую CMS

Бизнес каталог фирм

По структуре будет как этот идентично практически http://molot.kz/

по направлению только не строительный а вообще бизнес каталог в целом

домен будет bizcat.kz

по функционалу тоже идентичный будет

сам псд дам позднее

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

предлагайте свои решения, движки.