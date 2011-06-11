Нужен javascript (или php), срочно!

Всем привет!!

Нужен следующий скрипт (хотя, честно говоря не знаю реально ли это вообще реализовать на java script):

На сайте проходит акция, и есть, условно, 1000 товаров в наличии по спец цене. Надо что бы скрипт выводил на страницу следующий текст:

"До конца акции осталось ЧЧ:ММ:СЕК В наличии осталось XXX товаров."

При этом надо, что бы скрипт скручивал секунды (часы, минуты и секунды) в реальном времени, типа как у Контакта реализовано, "Нас уже: 353453453"? только в обратную сторону, естественно.

Что же касается количества товаров, то тут надо, что бы скрипт сам определял, исходя из задаваемого кол-ва часов продолжения акции, в какой промежуток времени ему списывать единицу товара. То есть, допустим, раз в минуту, раз в пол часа или как то так.

При этом, неплохо бы еще, что бы к ровному промежутку времени можно было прописать рандомную задержку или наоборот ускорение, допустим от -15 минут до +15 минут. То есть скрипт, допустим, должен каждый час списывать по единице товара. Но исходя их рандома будет это делать не ровно раз в час, а сначала через 54 минуты, потом через 75, допустим, и т.п.

Идея, я думаю, понятна. Предлагайте сроки реализация, методы, и, соответственно, стоимость.

ps Еще было бы неплохо, что бы скрипт лежал где то в отдельном файле, и вызывался на страницу либо переменной, либо....

Как то так вобщем ))

В настройках скрипта хочется указывать только:

1. Кол-во товара

2. Дату завершения акции в часах, минутах.