Вёрстка и программирование фотосайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок173 просмотра

Требуется вёрстка и программирование сайта по готовому дизайну.

По структуре: стандартные текстовые страницы + галерея, блог - просто внешняя ссылка.

Движок сайта ваш, самописный.

Дизайн в приложении.

Предложения без цены и сроков - не рассматриваются!

15 лет назад
UA-media
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Всё отлично. Наш второй совместный проект, выполнен успешно, благодарю за сотрудничество.
Отличный заказчик. Все четко и ясно. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад