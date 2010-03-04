Есть несколько проектов на Ruby on Rails, необходимо заняться их доработкой, а также есть несколько новых проектов. Оплата почасовая. В предложении пишите свой опыт и желаемый рейт (стоимость 1 часа работы)
Создание сайта для компании с каталогами продукций
Требуется создать сайт на PHP+MySQL. Дизайн должен легко настраиваться, возможно поддержка шаблонов.
Сайт должен состоять из сл. разделов:
Главная - отображается динамически основная продукция из каталога , блок популярной продукции, часто просматриваемой продукции, возможность вывода новинок.
Услуги - статичная страница с редактированием из админ панели.
Каталоги продукции - Возможность парсинга информации из сторонних каталогов , с возможностью настройки многошаблонности шаблона парсера (для разных каталогов, список будет предоставлен). Форма заказа продукции из каталога. Редактирование результата парсинга. Возможность добавления видео к продукции в частности из youtube, так же добавление продукции в ручном виде с редактированием из админ панели.
Прайс листы - одна страница со списками прайс-листов на определенные виды продукции с редактированием из админ панели.
Контакты - статичная страница с редактированием из админ панели.
Наши заказчики - статичная страница с редактированием из админ панели.
Карты сайта
Примеры сайтов будут приведены по запросу исполнителя.
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