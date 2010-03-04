Создание сайта для компании с каталогами продукций

Требуется создать сайт на PHP+MySQL. Дизайн должен легко настраиваться, возможно поддержка шаблонов.

Сайт должен состоять из сл. разделов:

Главная - отображается динамически основная продукция из каталога , блок популярной продукции, часто просматриваемой продукции, возможность вывода новинок.

Услуги - статичная страница с редактированием из админ панели.

Каталоги продукции - Возможность парсинга информации из сторонних каталогов , с возможностью настройки многошаблонности шаблона парсера (для разных каталогов, список будет предоставлен). Форма заказа продукции из каталога. Редактирование результата парсинга. Возможность добавления видео к продукции в частности из youtube, так же добавление продукции в ручном виде с редактированием из админ панели.

Прайс листы - одна страница со списками прайс-листов на определенные виды продукции с редактированием из админ панели.

Контакты - статичная страница с редактированием из админ панели.

Наши заказчики - статичная страница с редактированием из админ панели.

Карты сайта

Примеры сайтов будут приведены по запросу исполнителя.

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