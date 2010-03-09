Заточить компонент joomla - idoblog32

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Завершен1 заявка153 просмотра

Требуется помощь PHP программера !!!

Необходимо реализовать вывод информации о новых заведенных блогах, в виде названия самого блога,

(последних (5-и) оставивших блогов) в другом месте кода (сайта)...

Более подробно icq 404_790_552

JoomlaPHP
15 лет назад
wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

abibidu
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
Отличный программист ! знает свое дело - поверьте мне на слово, я много лет в этом кручусь !) Сделал раньше срока, строго по требованиям ! советую....

Заявки фрилансеров

abibidu
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад