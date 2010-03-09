Нужно написать скрипт каталога картинок, разбитых по категориям Должен быть удобный, веб20 интерфейс Кратко о проекте. В админке – ...
Заточить компонент joomla - idoblog32
Требуется помощь PHP программера !!!
Необходимо реализовать вывод информации о новых заведенных блогах, в виде названия самого блога,
(последних (5-и) оставивших блогов) в другом месте кода (сайта)...
Более подробно icq 404_790_552
Выбранный исполнитель
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