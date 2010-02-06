Доработки по городскому порталу джумла

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок231 просмотр

Нужно доделать сайт, основные пункты:

1) Поиск магазинов по алфавиту

2) Справочник организаций

3) Размещение объявлений

4) Размещение вакансий и создание резюме

5) Регистрация

6) Личный кабинет

7) Курсы валют

8) Поиск по гостиницам

9) Опросы

10) Галерея

+ доделать 5 простых страниц (текст, фото)

Понятно, что стоимость после деательного просмотра, но просьба указать примерную стоимость ОТ.

+ выровнить некоторые элементы в верстке

Joomla
15 лет назад
kvateeva
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров