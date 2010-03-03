Экспорт номенклатуры и характеристик из 1С в группы социальных сетей: вКонтакте и Одноклассники. Номенклатура экспортируется в группу социальной сети в раздел с альбомами. Необходимо предусмотреть возможность экспорта довольно большого кол-ва позиций номеклатуры ...
Нужна определенная команда для файла robots.txt
Нужно с помощью команды/команд в robots.txt запретить индексацию Гуглом ВСЕХ файлов типа
http://www.site.com/res_xxx/ddd/nnnnnnn/blablabla.html
, где часть типа xxx/ddd/nnnnnnn/blablabl - различная.
Сразу скажу, команда Disallow: /res_*.html$ не пашет.
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