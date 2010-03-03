Нужна определенная команда для файла robots.txt

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Завершен2 заявки159 просмотров

Нужно с помощью команды/команд в robots.txt запретить индексацию Гуглом ВСЕХ файлов типа

http://www.site.com/res_xxx/ddd/nnnnnnn/blablabla.html

, где часть типа xxx/ddd/nnnnnnn/blablabl - различная.

Сразу скажу, команда Disallow: /res_*.html$ не пашет.

HTML
15 лет назад
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zombieman
Руслан 
32 года
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37 отзывов(-2)
15 лет назад
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Было очень приятно сотрудничать. Приятный в общении человек, который четко ставит задачу.

Заявки фрилансеров

zombieman
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
15 лет назад

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