Экспорт номенклатуры и характеристик из 1С в группы социальных сетей: вКонтакте и Одноклассники. Номенклатура экспортируется в группу социальной сети в раздел с альбомами. Необходимо предусмотреть возможность экспорта довольно большого кол-ва позиций номеклатуры ...
Анимированное выпадающее CSS меню
Нужно сделать выпадающее меню как на этом сайте
http://demo.wordpress-premium.com/!preview/businessus2/1_front_page.htm
плюсом к эффекту плавного появления подменю нужно добавить fade on mouseover, т.е при наведении пункты должны подсвечиваться плавно.
основа - меню на чистом css, структура на вложенных li/ul тэгах, должно работать на всех современных браузерах с отключенным JavaScript, javascript используется только для эффектов.
т.е. от Вас требуется сверстать css-menu + добавить javascript эффекты (можно использовать
любые свободные jQuery плагины или разработать свои)
меню должно быть легко маштабируемо, т.е. добавление нового пункта меню производиться простым добавлением нового li тэга в HTML код
бюджет - $25
при грамотном исполнении гарантирую последующие подбные заказы
Выбранный исполнитель
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