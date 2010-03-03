Анимированное выпадающее CSS меню

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок258 просмотров

Нужно сделать выпадающее меню как на этом сайте

http://demo.wordpress-premium.com/!preview/businessus2/1_front_page.htm

плюсом к эффекту плавного появления подменю нужно добавить fade on mouseover, т.е при наведении пункты должны подсвечиваться плавно.

основа - меню на чистом css, структура на вложенных li/ul тэгах, должно работать на всех современных браузерах с отключенным JavaScript, javascript используется только для эффектов.

т.е. от Вас требуется сверстать css-menu + добавить javascript эффекты (можно использовать

любые свободные jQuery плагины или разработать свои)

меню должно быть легко маштабируемо, т.е. добавление нового пункта меню производиться простым добавлением нового li тэга в HTML код

бюджет - $25

при грамотном исполнении гарантирую последующие подбные заказы

CSSHTMLJavaScriptjQuery
15 лет назад
mplus
Плюс 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

neyman1984
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$25
2 дня
С заданием не справился, резултаты не были предствлены не 6 марта (как сам обещал), не 9 марта (по договору). На связь не выходит.

Заявки фрилансеров

neyman1984
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад