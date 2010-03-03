Описание в аттаче
Разработка Flash части приложения для вконтакте
Ищем профессионального флешера для постоянной удаленной работы над разработкой приложений.
Опыт работы обязателен, примеры работ для соц.сетей в студию.
Заявки фрилансеров
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