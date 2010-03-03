Разработка Flash части приложения для вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка166 просмотров

Ищем профессионального флешера для постоянной удаленной работы над разработкой приложений.

Опыт работы обязателен, примеры работ для соц.сетей в студию.

15 лет назад
Gladiators
33 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров