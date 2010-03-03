Установить модуль superfish (JB Landscape,Джумла)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

Добрый день!

Нужно установить и довести до работоспособности модуль superfish в шаблоне http://showcase.joomlabamboo.com/sep09/

Модуль superfish - выпадающее меню.

Спасибо.

Joomla
15 лет назад
drmain
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15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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