Установка OTRS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок106 просмотров

Доброго времени суток. Нужен человек, имеющий опыт установки хэлпдеска OTRS.

Жду ваших предложений в проекте.

15 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров