Требуется верстка и программирование сайта на стороне клиента. Основной вид: http://obmenniki.com/ph/table.jpg В таблице могут быть сотни строк, так что нужно подгружать ее средствами ajax в компактном виде (csv, например) и рисовать ...
Установка OTRS
Доброго времени суток. Нужен человек, имеющий опыт установки хэлпдеска OTRS.
Жду ваших предложений в проекте.
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