Экспорт номенклатуры и характеристик из 1С в группы социальных сетей: вКонтакте и Одноклассники. Номенклатура экспортируется в группу социальной сети в раздел с альбомами. Необходимо предусмотреть возможность экспорта довольно большого кол-ва позиций номеклатуры ...
НАтянуть диз на ЦМС Даннео, верстка уже готова
Добрый вечер.
Требуется натянуть диз на danneo.com
Оплата: 600р.
Время исполнения: 12 часов.
три777-один77 - ася для связи.
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