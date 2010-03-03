НАтянуть диз на ЦМС Даннео, верстка уже готова

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

Добрый вечер.

Требуется натянуть диз на danneo.com

Оплата: 600р.

Время исполнения: 12 часов.

три777-один77 - ася для связи.

15 лет назад
invent22
Alexandr 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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