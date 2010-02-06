Правки шаблона, верстка

Нужно сделать не большие правки в шаблоне модХ.

1. Проблемы с отображение картинок в браузерах Опера, Сафари — устранить.

2. Поменять капчу на самописную, чтобы боты не обходили.

3. Сделать верстку одной страницы.

Еще пару мелочей тип гугл аналитик прикрутить и кое где добавить будет типа •

Работы не много и ничего сложного нет.