Написать каталог картинок

Нужно написать скрипт каталога картинок, разбитых по категориям

Должен быть удобный, веб20 интерфейс

Кратко о проекте.

В админке –

Редактирование категорий, присвоение картинкам той или иной категории (или сразу нескольких)

Добавление картинки (При добавлении должен наноситься ватермарк в правый нижний угол) Картинки все одного формата – 586x283

Пользователи должны иметь возможность прислать свою картинку. Форма с капчей. Картинка попадает в админку, и ждет одобрения админа, после одобрения публикуется в каталоге.

Пишите сроки и цену. Не забудьте указать ссылки на свои работы с удивительно удобным и качественным интерфейсом :).

Нравится интерфейс _sms3. ru