Приватно для Va5il - Модуль оплаты через СМС

Создание модуля оплаты смс и подключение к движку.

ТЗ:

1. в полной новости теги [sms] закрывают необходимый контент

2. при просмотре полной новости вместо тегов [sms] выводится ссылка СКАЧАТЬ при нажатии на которую появляется модальное окно на Jquery. Фон сайта при этом затемняется. Модальное окно имеет белый фон и крестик для закрытия. Всплывать окно должно по центру экрана вне зависимости где находится ссылка СКАЧАТЬ.

3. В модальном окне выводится текст - "Данная информация находится в закрытой части сайта. Доступ можно получить отправив смс." Вместо данного текста может выводится другой текст, если он будет указан в тегах след. образом: [sms|Альтернативный текст описания доступа к контенту]

4. Далее идет выпадающая менюшка со странами (Выберите вашу страну:). После выбора страны, отображается префикс и короткий номер на который нужно отправить СМС. + поле для ввода пароля.

5. Префикс и короткий номер - картинки, которые генерируются при добавлении префикса и номера в админке.

6. Также после выбора страны внизу окна появляется ссылка на тарифы для данной страны. Ссылка на тарифы вводится в админке при добавлении/редатировании короткого номера/префикса.

7. Должна быть админка, в которой можно добавлять префиксы, номера, страны, ссылки на тарифы. Кол-во дней, которые действует пароль.

8. В админке должна быть раздел со статистикой в которой отображается максимум доступной информации по пришедшим смс. Пароли будем хранить в отдельной таблице БД.

9. Истекшие пароли автоматически очищаются из БД.

10. Если при вводе пароля возникает ошибка, она подгружается через AJAX в модальное окно и отображается красным цветом. Например : а) Такого пароля не существует либо срок его действия истек. б) Пароль должен содержать 6 символов.

11. После ввода правильного пароля браузер запоминает это и на всех страницах отображает вместо тегов [sms] скрытый контент. Т.е. один пароль открывает скрытый контент на всех страницах сайта.