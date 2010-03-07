Нужно написать скрипт каталога картинок, разбитых по категориям Должен быть удобный, веб20 интерфейс Кратко о проекте. В админке – ...
Приватно для Va5il - Модуль оплаты через СМС
Создание модуля оплаты смс и подключение к движку.
ТЗ:
1. в полной новости теги [sms] закрывают необходимый контент
2. при просмотре полной новости вместо тегов [sms] выводится ссылка СКАЧАТЬ при нажатии на которую появляется модальное окно на Jquery. Фон сайта при этом затемняется. Модальное окно имеет белый фон и крестик для закрытия. Всплывать окно должно по центру экрана вне зависимости где находится ссылка СКАЧАТЬ.
3. В модальном окне выводится текст - "Данная информация находится в закрытой части сайта. Доступ можно получить отправив смс." Вместо данного текста может выводится другой текст, если он будет указан в тегах след. образом: [sms|Альтернативный текст описания доступа к контенту]
4. Далее идет выпадающая менюшка со странами (Выберите вашу страну:). После выбора страны, отображается префикс и короткий номер на который нужно отправить СМС. + поле для ввода пароля.
5. Префикс и короткий номер - картинки, которые генерируются при добавлении префикса и номера в админке.
6. Также после выбора страны внизу окна появляется ссылка на тарифы для данной страны. Ссылка на тарифы вводится в админке при добавлении/редатировании короткого номера/префикса.
7. Должна быть админка, в которой можно добавлять префиксы, номера, страны, ссылки на тарифы. Кол-во дней, которые действует пароль.
8. В админке должна быть раздел со статистикой в которой отображается максимум доступной информации по пришедшим смс. Пароли будем хранить в отдельной таблице БД.
9. Истекшие пароли автоматически очищаются из БД.
10. Если при вводе пароля возникает ошибка, она подгружается через AJAX в модальное окно и отображается красным цветом. Например : а) Такого пароля не существует либо срок его действия истек. б) Пароль должен содержать 6 символов.
11. После ввода правильного пароля браузер запоминает это и на всех страницах отображает вместо тегов [sms] скрытый контент. Т.е. один пароль открывает скрытый контент на всех страницах сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно доделать сайт, основные пункты: 1) Поиск магазинов по алфавиту 2) Справочник организаций 3) Размещение объявлений 4) Размещение вакансий и создание резюме 5) Регистрация 6) Личный кабинет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Доброго времени суток . Есть два сайта (в личке урлы дам), на них ценная информация с фото. Надо это все аккуратно собрать и предоставить мне в доступном виде . Все вопросы ...Завершен15 лет назад
Есть уже работающее приложение http://vkontakte.ru/app1682644_11380066 Его нужно доработать в соответствии с ТЗ. Доработки по большому счету носят косметический характер и немного добавляется функционал. В приложенном файле две картинки, иллюстрирующие ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно с помощью команды/команд в robots.txt запретить индексацию Гуглом ВСЕХ файлов типа http://www.site.com/res_xxx/ddd/nnnnnnn/blablabla.html , где часть типа xxx/ddd/nnnnnnn/blablabl - различная. Сразу скажу, команда Disallow: ...Завершен15 лет назад
- $100
Необходимо написание калькулятора на сайте.Подробности при переписке, вознаграждение оговаривается.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $70
Нужно сделать не большие правки в шаблоне модХ. 1. Проблемы с отображение картинок в браузерах Опера, Сафари — устранить. 2. Поменять капчу на самописную, чтобы боты не обходили. 3. Сделать верстку одной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Приветствую! Необходимо доработать существующий (самописный) движок для сайта. Нужно сделать раздел новостей с комментариями и прикрутить комментарии к существующим постам. Также сделать управление всем этим через админку (удаление, редактирование, и ...Завершен15 лет назад
Программист в WP который знает хорошо движок! Нужно исправить скрипт стандартного видео поставить другое стиль сам проигрыватель берем отсюда http://uppod.ru или внешний вид скрипта вот такой http://www.infox.ru/authority/foreign/2010/02/06/YAnukovich.phtml http://uppod.ru/player/skins/ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Добрый вечер. Требуется натянуть диз на danneo.com Оплата: 600р. Время исполнения: 12 часов. три777-один77 - ася для связи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад