Парсер (php+mysql)

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Завершен16 заявок312 просмотров

Нужен парсер http://fortrader.ru/ двух блоков - аналитические статьи и форекс статьи.

Парсить парсить информацию в таблицу ft_allmaterial по следующей структуре:

title - заголовок публикации

small_descr - заходим по ссылке публикации и парсим там первое предложение.

link_material - url публикации

date_material - парсим дату публикации и конвертируем ее в формат DATETIME

date_add - время добавления материала в БД

Цена/Сроки

MySQLPHP
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Все отлично работает, сделал оперативно небольшие изменения по моей просьбе. Скрипт комплектовался хорошей системой логирования и обработкой ошибок. Рекомендую!
Прекрасный заказчик! Четко поставленная задача, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад