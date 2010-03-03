Балда помощник

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Функционал - baldoid.ru

интересует именно логика.. регистрация и прикрутка систем оплаты не нужна

ценовой тендер. т.е. исполнителем будет выбран тот, кто предложит меньшую цену.

15 лет назад
avansare
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров