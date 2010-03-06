Создать купон на скидку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок149 просмотров

Нужен купон на скидку вот примеры реализации:

http://www.oknarosta.ru/kupon.php

http://www.fizkult.ru/flyer/

Дизайн и верстка не нужны, нужно само программирование.

От вас цены и сроки

15 лет назад
Basoleg1986
Олег Басов 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

jack-holms
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Евгений сделал все отлично + помог все установить. Приятный в общении. Также были учтены все мои пожелания, в итоге я доволен работой Евгения!

Заявки фрилансеров

jack-holms
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад