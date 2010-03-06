Создать купон на скидку

Функционал - baldoid.ru интересует именно логика.. регистрация и прикрутка систем оплаты не нужна ценовой тендер. т.е. исполнителем будет выбран тот, кто предложит меньшую цену.
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Нужен купон на скидку вот примеры реализации:
http://www.oknarosta.ru/kupon.php
Дизайн и верстка не нужны, нужно само программирование.
От вас цены и сроки
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