Необходимо для социальной сети «Мой Мир-at-Mail.Ru» разработать достаточно простую игру-приложение, по принципу она похожа на игру «21» (очко), вместо карт используются игральные кости. Играют двое, визуально, как игра "1 на 1", и по принципу игрового ...
Сделать ЧПУ для shopcms 3.1.1
Требуется сделать ЧПУ для CMS Версия скрипта - ShopCMS 3.1.1
стандартная лицензионная(не VIP) версия скачанная с сайта разработчика
Для статических страниц и страниц новостей, вида
Для категорий товаров, вида
www.site.com/nazvanie-kategorii.html
Для товаров, вида
www.site.com/nazvanie-tovara.html
Пишите цена / срок
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