Сделать ЧПУ для shopcms 3.1.1

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Требуется сделать ЧПУ для CMS Версия скрипта - ShopCMS 3.1.1

стандартная лицензионная(не VIP) версия скачанная с сайта разработчика

Для статических страниц и страниц новостей, вида

www.site.com/o-magazine.html

Для категорий товаров, вида

www.site.com/nazvanie-kategorii.html

Для товаров, вида

www.site.com/nazvanie-tovara.html

Пишите цена / срок

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15 лет назад
hlopec
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров