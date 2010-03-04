Есть несколько проектов на Ruby on Rails, необходимо заняться их доработкой, а также есть несколько новых проектов. Оплата почасовая. В предложении пишите свой опыт и желаемый рейт (стоимость 1 часа работы)
Cкрипт для ShopCMS автоматизации наполнен. товаров
День добрый
Нужен скрипт(модуль) для интернет-магазина на движке ShopCMS 3.0 RC2
Запускаться должен принудительно кнопкой из админ-панели магазина
Назначение: автоматизация наполнения(дополнения) товаров фотографиями и подробным описанием
Данные для обработки: готовая контента от поставщика, фото+подробное описания товаров.
Фото товаров, размер 300х300 пикселей, формат JPEG.
Подробное описание товара в текстовом виде(txt), без форматирования.
Названия файлов(описания и фото) соответсвуют коду товара(111,123 и тд). При наличии нескольких фото одного товара название файла дополнено
нижним подчеркиванием и номером фото(111_1.jpg, 111_2.jpg, 111_3.jpg и тд, нужно будет использовать только одно фото - первое.
Пример базы можно скачать тут http://download.kpi.com.ua/drew/content/content_example.rar
Как должен работать: на сайт будет периодически импортироваться прайс-лист с товарами
(название, код, краткое описание, цена, наличие, доп поля) БЕЗ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ И ФОТОГРАФИЙ
Скрипт должен делать привязку(по коду товара) ФОТО и ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ к товарам.
На хостинг будут копироваться(периодически обновляться) две папки, в одной фото, в другой - подробное описания товаров.
ФОТО, брать фото товара с папки, копировать в папку с большими фото товаров(Фотография "C" в движке) и
прописываться как большое фото этого товара.
Потом уменьшать(нужно вынести настройку размеров в админку) это фото, копировать в нужные папки и использовать
(прописывать к товару) как Фотография "A" и Фотография "B" товара(фото "A" и "B" будут одного размера).
ОПИСАНИЕ, брать с папки с описанием, конвертировать текст в html-формат, вырезать гиперссылки,
прописывать к товарам как подробное описание .
В аттаче тоже задание+пример товаров
контакты
1) приватные письма на этом сайте
2) email: igor984 {a} ukr. net
3) ICQ 276085281 (пишите сразу предмет разговора)
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