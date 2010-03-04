Cкрипт для ShopCMS автоматизации наполнен. товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

День добрый

Нужен скрипт(модуль) для интернет-магазина на движке ShopCMS 3.0 RC2

Запускаться должен принудительно кнопкой из админ-панели магазина

Назначение: автоматизация наполнения(дополнения) товаров фотографиями и подробным описанием

Данные для обработки: готовая контента от поставщика, фото+подробное описания товаров.

Фото товаров, размер 300х300 пикселей, формат JPEG.

Подробное описание товара в текстовом виде(txt), без форматирования.

Названия файлов(описания и фото) соответсвуют коду товара(111,123 и тд). При наличии нескольких фото одного товара название файла дополнено

нижним подчеркиванием и номером фото(111_1.jpg, 111_2.jpg, 111_3.jpg и тд, нужно будет использовать только одно фото - первое.

Пример базы можно скачать тут http://download.kpi.com.ua/drew/content/content_example.rar

Как должен работать: на сайт будет периодически импортироваться прайс-лист с товарами

(название, код, краткое описание, цена, наличие, доп поля) БЕЗ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ И ФОТОГРАФИЙ

Скрипт должен делать привязку(по коду товара) ФОТО и ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ к товарам.

На хостинг будут копироваться(периодически обновляться) две папки, в одной фото, в другой - подробное описания товаров.

ФОТО, брать фото товара с папки, копировать в папку с большими фото товаров(Фотография "C" в движке) и

прописываться как большое фото этого товара.

Потом уменьшать(нужно вынести настройку размеров в админку) это фото, копировать в нужные папки и использовать

(прописывать к товару) как Фотография "A" и Фотография "B" товара(фото "A" и "B" будут одного размера).

ОПИСАНИЕ, брать с папки с описанием, конвертировать текст в html-формат, вырезать гиперссылки,

прописывать к товарам как подробное описание .

В аттаче тоже задание+пример товаров

контакты

1) приватные письма на этом сайте

2) email: igor984 {a} ukr. net

3) ICQ 276085281 (пишите сразу предмет разговора)

HTML
15 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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