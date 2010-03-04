Вставка рекламы поверх FLV проигроватиля.

Значит так:

Нужен скрипт который бы выводил блок тизеров поверх проигрывателя (или даже всего сайта).

Требования:

1. Должен закрываться только при клике по рекламе.

2. Показ для одного пользователя - не чаще 1 раза в неделю.

3. Появляться спустя некоторое время после загрузки страницы.

Тизер выводиться с помощью джава скрипта, который берёста на соответственном сайте...пример

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загрузка...

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И это всё интегрировать в DLE 8.2 нужно...