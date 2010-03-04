Написать скрипт для расчета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки198 просмотров

Написать скрипт для расчета следующей формы: http://seoin.ru/calculation.html

ТЗ в файле. Смотреть приложение к проекту

15 лет назад
romdev
Роман 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад