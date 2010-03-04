Система автоматического построения расписания учебных зянятий.Желательно на php.
Доводка до готовности сайта на django
Есть практически готовый сайт на Джанго.
Нужно подправить и дописать некоторые элементы, скорректировать верстку.
Заявки фрилансеров
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