Доводка до готовности сайта на django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

Есть практически готовый сайт на Джанго.

Нужно подправить и дописать некоторые элементы, скорректировать верстку.

Django
15 лет назад
kamyanets
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров