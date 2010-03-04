Модуль для DLE ( DataLife Engine 8.5)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка82 просмотра

Требуется написать модуль для DLE "TV-Программа"

Парсер: или с tv.mail.ru или tv.yandex.ru или tv.rambler.ru

Необходимо что-бы:

Небыл забанен, после некоторого времени;

Можно было настроить часовой диапазон (либо в php файле, либо как-то автоматом)

ICQ: 552_934_162

DLEPHP
15 лет назад
WestCoastCustoms
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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