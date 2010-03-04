Всем привет!! Нужен следующий скрипт (хотя, честно говоря не знаю реально ли это вообще реализовать на java script): На сайте проходит акция, и есть, условно, 1000 товаров в наличии по спец ...
Модуль DLE
Нужно сделать (на ДЛЕ) такую штуку:
Стандартный проигрыватель (если можно его звать проигывателем) поменять на такой:
1 . открывается, по клику на ссылку на странице, поверх окна просмотра,
2 . перед просмотром (чего либо) проигрывается( втечение заданного времени): либо заданный ролик, либо заданный баннер; дальнейший просмотр - по клику/закрытию рекламмы (соответственно с переходом `в новом окне`).
3 (желательно) управление содержимым рекламного блока из админки.
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