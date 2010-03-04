Модуль DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно сделать (на ДЛЕ) такую штуку:

Стандартный проигрыватель (если можно его звать проигывателем) поменять на такой:

1 . открывается, по клику на ссылку на странице, поверх окна просмотра,

2 . перед просмотром (чего либо) проигрывается( втечение заданного времени): либо заданный ролик, либо заданный баннер; дальнейший просмотр - по клику/закрытию рекламмы (соответственно с переходом `в новом окне`).

3 (желательно) управление содержимым рекламного блока из админки.

DLE
15 лет назад
aggora
Alex 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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