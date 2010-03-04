Модуль DLE

Нужно сделать (на ДЛЕ) такую штуку:

Стандартный проигрыватель (если можно его звать проигывателем) поменять на такой:

1 . открывается, по клику на ссылку на странице, поверх окна просмотра,

2 . перед просмотром (чего либо) проигрывается( втечение заданного времени): либо заданный ролик, либо заданный баннер; дальнейший просмотр - по клику/закрытию рекламмы (соответственно с переходом `в новом окне`).

3 (желательно) управление содержимым рекламного блока из админки.