PHP скрипт

Нужен скрипт:

Вводим список урлов, скрипт заходит по каждому урлу собирает указанные параметры и значения, добавляет готовые значения и подставляет это все в нужный урл, заходит на него и забирает нужную инфу.

Пошагово:

1) Текстареа – вводим список урлов

2) Далее 20 блоков по 3 инпута:

в первый вводим параметр

во втором указываем код ДО нужного значения

в третий – код ПОСЛЕ нужного значения

(забираем нужное значение между ДО и После)

и так 20 раз

3) Далее 3 текстареа – в каждый вводим список готовых значений.

4) в заданный урл подставляем все параметры

('site.ru/?'.$parametr1.'='znachenie1.'&'.$parametr2.'='.znachenie2.'&...&'.$parametr20.'='.znachenie20.'&'.$gotov ie_znachenie1.'&'.$gotovie_znachenie2.'&'.$gotovie_znachenie3')

5) два инпута

во первом указываем код ДО нужного значения

во второй – код ПОСЛЕ нужного значения

Скрипт заходит на ПЕРВЫЙ урл из пункта 1, собирает значения заданные в пункте 2, берет ПЕРВЫЕ значения из пункта 3, все это вставляет в указный урл из пункта 4, заходит на него и забирает значение из пункта 5.

Потом берет ВТОРОЙ урл из пункта1, собирает значения заданные в пункте 2, берет ВТОРЫЕ значения из пункта 3, все это вставляет в указный урл из пункта 4, заходит на него и забирает значение из пункта 5.

И так далее.

Выводит на экран результат урл из первого списка напротив значение из 5 пункта.

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