Нужно сделать (на ДЛЕ) такую штуку: Стандартный проигрыватель (если можно его звать проигывателем) поменять на такой: 1 . открывается, по клику на ссылку на странице, поверх окна просмотра, 2 . перед ...
PHP скрипт
Нужен скрипт:
Вводим список урлов, скрипт заходит по каждому урлу собирает указанные параметры и значения, добавляет готовые значения и подставляет это все в нужный урл, заходит на него и забирает нужную инфу.
Пошагово:
1) Текстареа – вводим список урлов
2) Далее 20 блоков по 3 инпута:
в первый вводим параметр
во втором указываем код ДО нужного значения
в третий – код ПОСЛЕ нужного значения
(забираем нужное значение между ДО и После)
и так 20 раз
3) Далее 3 текстареа – в каждый вводим список готовых значений.
4) в заданный урл подставляем все параметры
('site.ru/?'.$parametr1.'='znachenie1.'&'.$parametr2.'='.znachenie2.'&...&'.$parametr20.'='.znachenie20.'&'.$gotov ie_znachenie1.'&'.$gotovie_znachenie2.'&'.$gotovie_znachenie3')
5) два инпута
во первом указываем код ДО нужного значения
во второй – код ПОСЛЕ нужного значения
Скрипт заходит на ПЕРВЫЙ урл из пункта 1, собирает значения заданные в пункте 2, берет ПЕРВЫЕ значения из пункта 3, все это вставляет в указный урл из пункта 4, заходит на него и забирает значение из пункта 5.
Потом берет ВТОРОЙ урл из пункта1, собирает значения заданные в пункте 2, берет ВТОРЫЕ значения из пункта 3, все это вставляет в указный урл из пункта 4, заходит на него и забирает значение из пункта 5.
И так далее.
Выводит на экран результат урл из первого списка напротив значение из 5 пункта.
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