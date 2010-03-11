Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$80
0 баллов
14 лет назад
Совершенно безответственный и лживый человек. Нужно было сделать работу срочно. Наивно полагая, что выбирая исполнителя с самой большой заявленной суммой, получу в срок качественную работу. По телефону договорились, пообещал все сделать к полуночи. Не сделал. И утром тоже. И в обед. И к следующему вечеру. Все это время писал, что практически все готово, через час-два вышлет. Предоставил совершенно кошмарный вариант верстки. В конце концов прислал письмо с извинениями, что его работник "приболел" и он отказывается от выполнения работы.
$50
10 баллов
14 лет назад
Очень быстро пофиксил вп темплаейт. А+. будем дальше работать....
Ответный отзыв
Как и в прошлый раз: четко поставленное задание. Приятно работать. Рекомендую.
$115
10 баллов
14 лет назад
Задание выполнил с дополнениями. По скорости выполнения задания соответствует своему Нику)) Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик понимает, чего хочет, что только радует. Рекомендую. Одно удовольствие.
$5
10 баллов
14 лет назад
Оперативная и качественная работа. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Человек, разбирающийся. Понимает, чего хочет. Нашли общий язык. Рекомендую.
Веб-программирование
7 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 2 дней
нет рейтинга