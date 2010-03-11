shustry

Павел Ратушный shustry

 
38 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Веб-разработки

Владение:

Языки:

С

С++

Скриптовые:

JS

php

sh

СУБД:

MySQL

MSSQL

Oracle

Sybase

Postgre

+ администрирование linux (slackware, centos, ubuntu)

+ опыт > 5 лет

PHPMySQLOracleLinuxCentOSUbuntu
Отзывы заказчиков
uaix
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Разработать плагин для CMS Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Timofeyz
Тимофей 
47 летАндорра
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$80
0 баллов
14 лет назад
Срочно! Cкрипт правки данных БД (PHP, MySQL, JS)
Совершенно безответственный и лживый человек. Нужно было сделать работу срочно. Наивно полагая, что выбирая исполнителя с самой большой заявленной суммой, получу в срок качественную работу. По телефону договорились, пообещал все сделать к полуночи. Не сделал. И утром тоже. И в обед. И к следующему вечеру. Все это время писал, что практически все готово, через час-два вышлет. Предоставил совершенно кошмарный вариант верстки. В конце концов прислал письмо с извинениями, что его работник "приболел" и он отказывается от выполнения работы.
eliasbowmann
Боуман 
74 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Wordpress Template HTML Design Layout Bug Fix
Очень быстро пофиксил вп темплаейт. А+. будем дальше работать....
Как и в прошлый раз: четко поставленное задание. Приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
dismile
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$115
10 баллов
14 лет назад
Программа выписки счетов на оплату
Задание выполнил с дополнениями. По скорости выполнения задания соответствует своему Нику)) Рекомендую.
Заказчик понимает, чего хочет, что только радует. Рекомендую. Одно удовольствие.
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Несложная задачка php+mysl
Оперативная и качественная работа. Буду обращаться еще.
Человек, разбирающийся. Понимает, чего хочет. Нашли общий язык. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
7 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 2 дней
нет рейтинга