Совершенно безответственный и лживый человек. Нужно было сделать работу срочно. Наивно полагая, что выбирая исполнителя с самой большой заявленной суммой, получу в срок качественную работу. По телефону договорились, пообещал все сделать к полуночи. Не сделал. И утром тоже. И в обед. И к следующему вечеру. Все это время писал, что практически все готово, через час-два вышлет. Предоставил совершенно кошмарный вариант верстки. В конце концов прислал письмо с извинениями, что его работник "приболел" и он отказывается от выполнения работы.