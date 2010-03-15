Подробности в прилагаемом файле Цена (первична) / сроки / если есть - линк на портфолио или сайт
Срочно! Cкрипт правки данных БД (PHP, MySQL, JS)
Нужно написать скрипт редактирования/добавления записей согласно эскизу - http://obmenniki.com/ph/form-ed.png
Данные хранятся в двух связанных таблицах, подробную структуру вышлю. Некоторые данные хранятся специфично, например "Payments Method" - строка вида 1;1;0;0;1;1
Естественно проверка на стороне сервера на соответствие данных их типу, защита от SQL-injection, сообщения об ошибках.
Сделать нужно быстро, лучше сегодня.
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