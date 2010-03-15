Срочно! Cкрипт правки данных БД (PHP, MySQL, JS)

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Закрыт3 заявки362 просмотра

Нужно написать скрипт редактирования/добавления записей согласно эскизу - http://obmenniki.com/ph/form-ed.png

Данные хранятся в двух связанных таблицах, подробную структуру вышлю. Некоторые данные хранятся специфично, например "Payments Method" - строка вида 1;1;0;0;1;1

Естественно проверка на стороне сервера на соответствие данных их типу, защита от SQL-injection, сообщения об ошибках.

Сделать нужно быстро, лучше сегодня.

JavaScriptMySQLPHPSQL
15 лет назад
Timofeyz
Тимофей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

shustry
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$80
1 день
Совершенно безответственный и лживый человек. Нужно было сделать работу срочно. Наивно полагая, что выбирая исполнителя с самой большой заявленной суммой, получу в срок качественную работу. По телефону договорились, пообещал все сделать к полуночи. Не сделал. И утром тоже. И в обед. И к следующему вечеру. Все это время писал, что практически все готово, через час-два вышлет. Предоставил совершенно кошмарный вариант верстки. В конце концов прислал письмо с извинениями, что его работник "приболел" и он отказывается от выполнения работы.

Заявки фрилансеров

shustry
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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