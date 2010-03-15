Есть шаблон public_html/templates/x38/fullstory.tpl в нем есть строка(номер 6) была такая стала такая это я поменял, чтоб выводилась маленькая вместо большой.. ...
Доработка скрипта в Adobe Illustrator CS2
Задача: Имеется скрипт в Adobe Illustrator CS2, который экспортирует файл в формат JPG с заданными настройками в текущую папку. Имя файла формируется из названия папки, откуда был открыт файл. Надо скрипт усовершенствовать, а именно: 1. Убрать сообщение "Some names of the files begin saved contain non-Latin characters...". 2. Осуществлять запуск скрипта через комбинацию клавиш (чтобы скрипт это запоминал).
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