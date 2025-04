Доработка скрипта в Adobe Illustrator CS2

Задача: Имеется скрипт в Adobe Illustrator CS2, который экспортирует файл в формат JPG с заданными настройками в текущую папку. Имя файла формируется из названия папки, откуда был открыт файл. Надо скрипт усовершенствовать, а именно: 1. Убрать сообщение "Some names of the files begin saved contain non-Latin characters...". 2. Осуществлять запуск скрипта через комбинацию клавиш (чтобы скрипт это запоминал).