Немного верстки на jquery

Необходимо встроить карусельку в готовую верстку, чтобы крутилось туда-сюда. Макет: programma.html

И есть календрик, тип "архив новостей" нужно заставить его переключать месяцы, годы вперел назад на js. Он есть на каждом макете справа внизу.

И сверстать еще один блок на основое похожего, уже сверстанного: index.html блок с видео вверху, который сейчас просто картинкой стоит.

И на место логотипа вставть флэш при помощи swfobject

Оставляйте свои предложения здесь. Сделать нужно как можно быстрей!

Вот макеты: http://files.mail.ru/EO3F35