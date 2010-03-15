Скриптик php + xml

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Закрыт4 заявки194 просмотра

Скрипт получает данные post`ом, от флэш, это аускей, вьювер айди и картинка, проверяет верность аускея (эта чась есть я дам), и заливает картинку на сервер, выдает в xml адресс катинки, либо ошибку в xml если не удалось залить.

нужно сделать сейчас, жду предложений с ценами и сроками.

PHP
15 лет назад
Gladiators
33 года
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Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Matskoff-Lion
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
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Заявки фрилансеров

Matskoff-Lion
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад