Скриптик php + xml

Скрипт получает данные post`ом, от флэш, это аускей, вьювер айди и картинка, проверяет верность аускея (эта чась есть я дам), и заливает картинку на сервер, выдает в xml адресс катинки, либо ошибку в xml если не удалось залить.

нужно сделать сейчас, жду предложений с ценами и сроками.