Добавить пару функций в магазин на Virtuemart

Требуется подключить Робокассу (модуль видел где-то в инете), а так же сделать возможность менять фото товаров на главной, пример:

http://www.buckle.com/product/product.jsp?bmUID=1268649837262&N=42&reset=42

Суть в чем: под баннером справа есть кнопки: Show pockets, show Backs. При нажатии на них, там появляются разные варианты отображения фото товаров (сзади, спереди и т.п.). Фотки товаров они сами будут заливать через админ.панель очевидно. Вообщем жду предложений.

Сроки важны.