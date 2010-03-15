На самописный движок добавить карточки товаров

Самописный движок, ретранслятор партнерских программ по XML.

В связи с тем что, яндекс перестал любить не уникальный контент, есть карточки товаров в sql + фотографии, надо их добавить в эту ЦМС. так же можете предложить готовое решение для фронта( каталог товаров (внутри ссылки на партнерские сайты))

а внизу карточки товара, уже вызывать где купить , данный товар.

Php 5 + XML (данные требования для фрилансера обязательны). В личку сборшу пациента.