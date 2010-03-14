Нужен флеш сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Нужен флеш сайт, пример: hyla.ua

подробности и ТЗ по телефону, ICQ !

желательно Киев

ICQ: 465714366

Телефон: +380503349225

15 лет назад
bav
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров