Нужна база Яндекс-маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки146 просмотров

Нужна база товаров (услуг) с Яндекс маркета, актуальность не важна,

интересует каталог и бренды (производители) разбитые по рубрикам.

15 лет назад
san064
61 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Neir0
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

Neir0
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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