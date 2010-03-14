Требуется доработать SELECT с картинками

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Закрыт1 заявка184 просмотра

Требуется доработать SELECT с картинками на jquery и css.

Посмотреть можно здесь - http://1bbs.ru/0/

Необходимо, чтобы картинка (флаг) появлялась в основном селекте при выборе страны.

Готов предоставить исходник для доработки.

CSSjQuery
15 лет назад
bankcasino
Влад 
52 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад