Скрипт по работе с вебмани

Нужен скрипт

задача: юзер заходит на страницу, читает содержимое, вводит капчу, его перекидывает на другую страницу.

с другим содержимым. Где у него есть два выбора или получить сразу на свой кошель сумму, за просмотренную страницу или прочитать ещё одну страницу и получить дополнительную сумму, и так далее.

Будет использован на

http://kaleostra.info/

http://www.asya-besplatno.ru/