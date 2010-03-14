Импорт и обновление товаров в Webasyst

Здравствуйте!

В общем магазин установлен, категории созданы... Если какие-то категории не созданы что бы создались автоматически при импорте товаров из прайс-листа.

В общем есть несколько прайс-листов от разных поставщиков в формате .xls, необходимо привести их в должный вид и формат для импорта .csv в Webasyst в итоге должны импортироваться все товары по своим категориям и со своим фото, описанием, ценой и т.д. Например Булочки в категорию - Продукты питания » Хлебобулочные, кондитерские изделия » Булочки и так далее...

А так же реализовать автоматическое обновление цен у товаров, и добавление новых товаров если таковых нет в нынешнем прайс-листе.

Выслушаю все предложения, выберу исполнителя с опытом и изначальным пониманием поставленной задачи.