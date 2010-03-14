Создать простую админку для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок247 просмотров

Добрый день господа фрилансеры.

Под понятием "Админка" я подразумеваю административную часть сайта для возможности наполнения сайта контентом. Конкретнее – возможность добавлять информацию (текст и фото) в раздел "О нас", раздел "Статьи", раздел "Золотой фонд страны", а так-же в новый, дополнительно-планируемый раздел.

2. На главной странице данного сайта необходимо добавить ещё один раздел.

Там, на данный момент, существуют ссылки: "О нас", "Вопрос-ответ", "Статьи", "Золотой фонд страны". К этим ссылкам необходимо добавить ещё одну ссылку. Информация, которую нужно будет внести в эту ссылку (текст и фото) – уже готова.

3. С левой и правой части сайта – белые колонки (ничем не заполненное пространство). Существует-ли возможность растянуть сайт на всю страницу? Если да – озвучьте цену.

Адрес сайта: baby-massage.kiev.ua

15 лет назад
AleksandrMakar
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простой скрипт для клика по активной граф.кнопке!

    Тех. задание: 1) есть веб - игра (http://bananawars.ru/?ref=69544) в меню есть Дворец, где есть флеш кнопки(в гостинной) 2) есть флеш графическая кнопка которая каждые 3 часа становитсья активной 3) надо чтоб по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Парсинг трекеров

    Нужен человек, разбирающийся (на практике) в парсинге трекеров, готовый дать профессиональную консультацию по вопросу. и, возможно, написать нужный софт. без работ в портфолио по данной тематике прошу не заявки не оставлять ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить сайт на DLE

    Для исправления ошибок и внесения изменений на сайт на движке DLE требуется опытный и знающий программист. Знание верстки или знакомый верстальщик важное условие. Портфолио по DLE обязательно. ТЗ прикреплено ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Калькулятор цены

    Надо написать на ПХП и Аяксе калькулятор просчета цены для сайта. Пишите свои цены и сроки. Не дерите больших денег Аська: 95 ноль ноль 598

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • API

    $5000

    Есть свежая соц сеть написанная на JAVA (JSP) - мы хотим прикрутить ее к API Facebook - http://wiki.developers.facebook.com/index.php/API Vkontakte - http://userapi.com/?act=doc Проект надо выполнить до 1 мая ...

    Java
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется JS

    Всем привет, Нужен исполнитель, и просто хороший человек, который отлично знает Javascript. Пожалуйста, в сообщении указывайте ваши финансовые ожидания (если на удаленнопостоянку) и обязательно ваше портфолио.

    JavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Повесить дизайн на движок форума

    Добрый день! Ищу человека, который хорошо разбирается в движке какого-то форума... Есть совсем простой дизайн - его надо повесить на движок форума + дополнительно вывести последние топики, из некоторых разделов форума. В ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Задача для программиста друпал

    Требуется программист, чтобы переделать и доделать сайт(исправление ошибок предыдущего программиста, работа над багами, добавление функциональности) Требуются фрилансеры, готовые начать работу уже сейчас :)

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помощь спеца по wordpress

    $15

    При добавлении поста, у которого дата публикации в будущем (при этом неважно что в поле post_status – publish или future) с помощью wp_insert_post, происходит резкий скачок потребления памяти скриптом. Сейчас приведу дерево вызова функция для ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад