Создать простую админку для сайта.

Добрый день господа фрилансеры.

Под понятием "Админка" я подразумеваю административную часть сайта для возможности наполнения сайта контентом. Конкретнее – возможность добавлять информацию (текст и фото) в раздел "О нас", раздел "Статьи", раздел "Золотой фонд страны", а так-же в новый, дополнительно-планируемый раздел.

2. На главной странице данного сайта необходимо добавить ещё один раздел.

Там, на данный момент, существуют ссылки: "О нас", "Вопрос-ответ", "Статьи", "Золотой фонд страны". К этим ссылкам необходимо добавить ещё одну ссылку. Информация, которую нужно будет внести в эту ссылку (текст и фото) – уже готова.

3. С левой и правой части сайта – белые колонки (ничем не заполненное пространство). Существует-ли возможность растянуть сайт на всю страницу? Если да – озвучьте цену.

Адрес сайта: baby-massage.kiev.ua