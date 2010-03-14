Парсинг трекеров

Нужен человек, разбирающийся (на практике) в парсинге трекеров, готовый дать профессиональную консультацию по вопросу. и, возможно, написать нужный софт.

без работ в портфолио по данной тематике прошу не заявки не оставлять :)

в заявке, пожалуйста, укажите, что и в каком количестве и качестве писали, в чём разбираетесь, каков примерный ценник на ваши услуги.