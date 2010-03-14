Есть свежая соц сеть написанная на JAVA (JSP) - мы хотим прикрутить ее к API

Facebook - http://wiki.developers.facebook.com/index.php/API

Vkontakte - http://userapi.com/?act=doc

Проект надо выполнить до 1 мая

Оринетировочный бюджет проекта - 4000$

Предоплата 30%

Первая часть 30%

Завершение 40%

Эта работа только для профеесиональных freelance'ров которые имели опыт работы с JSP сайтами или API - в лобом случае это проверим