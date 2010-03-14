API

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки335 просмотров

Есть свежая соц сеть написанная на JAVA (JSP) - мы хотим прикрутить ее к API

Facebook - http://wiki.developers.facebook.com/index.php/API

Vkontakte - http://userapi.com/?act=doc

Проект надо выполнить до 1 мая

Оринетировочный бюджет проекта - 4000$

Предоплата 30%

Первая часть 30%

Завершение 40%

Эта работа только для профеесиональных freelance'ров которые имели опыт работы с JSP сайтами или API - в лобом случае это проверим

Java
15 лет назад
realseti
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется JS

    Всем привет, Нужен исполнитель, и просто хороший человек, который отлично знает Javascript. Пожалуйста, в сообщении указывайте ваши финансовые ожидания (если на удаленнопостоянку) и обязательно ваше портфолио.

    JavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Повесить дизайн на движок форума

    Добрый день! Ищу человека, который хорошо разбирается в движке какого-то форума... Есть совсем простой дизайн - его надо повесить на движок форума + дополнительно вывести последние топики, из некоторых разделов форума. В ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Задача для программиста друпал

    Требуется программист, чтобы переделать и доделать сайт(исправление ошибок предыдущего программиста, работа над багами, добавление функциональности) Требуются фрилансеры, готовые начать работу уже сейчас :)

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помощь спеца по wordpress

    $15

    При добавлении поста, у которого дата публикации в будущем (при этом неважно что в поле post_status – publish или future) с помощью wp_insert_post, происходит резкий скачок потребления памяти скриптом. Сейчас приведу дерево вызова функция для ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дополнение к Firefiox

    Нужно дополнение которое при обновлении страницы с открытой таблицей выдает звуковой сигнал если в таблице добавилась новая строка вверху. Цены и сроки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Joostina 1.2 и phpbb 3.0.6 Скрипты

    1. Необходим скрипт вывода последних тем и сообщений, блогов с форума на сайт. 2. На форуме: последние сообщения и темы, блоги на каждой странице, а так же последние новости, магазины и объявы с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Всплывающий опрос

    $50

    Нужен готовый скрипт или сервис для создания всплывающих опросов: Т.е. посетитель, при первом посещении видит всплывающее окно, где предлагается ответить на несколько несложных вопросов по качеству сервиса, все это на ajax

    AJAX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • OsCommerce

    $50

    Необходимо доверстать магазин на базе osCommerce под общий стиль. Страницы: Корзина, авторизация, оформление заказа и последующие страницы по углублению.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад