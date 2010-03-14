Joomla. Последние новости на главной.

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Завершен11 заявок237 просмотров

Есть сайт на Joomla. Необходимо организовать вывод последних новостей в правой колонке главной страницы, либо объяснить как это сделать самому. Сама страница "Новости" уже работает.

Joomla
15 лет назад
infowork1
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

irik50
Ирек 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Я оказался очень доволен началом сотрудничества с Иреком. Он с первого раза понял все задачи (помимо обозначенной в проекте задачи возникло еще несколько задач) и помог с ними разобраться в кратчайший срок. В дальнейшем готов сотрудничать с Иреком и по другим проектам.

Заявки фрилансеров

irik50
Ирек 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад

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