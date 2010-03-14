Joomla. Последние новости на главной.

Я оказался очень доволен началом сотрудничества с Иреком. Он с первого раза понял все задачи (помимо обозначенной в проекте задачи возникло еще несколько задач) и помог с ними разобраться в кратчайший срок. В дальнейшем готов сотрудничать с Иреком и по другим проектам.