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Исправления ошибок и внесения изменений на сайт
Для исправления ошибок и внесения изменений на сайт на движке DLE требуется опытный и знающий программист. Знание верстки или знакомый верстальщик важное условие.
Портфолио по DLE обязательно.
ТЗ прикреплено ниже.
Нужна Ваша стоимость по исправлению ошибок исходя из ТЗ и сроки.
Прошу ставить адекватные цены, так как ошибки несложные.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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