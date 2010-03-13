Парсер ex.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок219 просмотров

Нужен грабер|парсер сайта ex.ua под DLE. Скрипт парсит короткую и полную новости. В короткой фото, описание. В полном проигрыватель и ссылки на закачку. Бюджет и сроки от Вас.

Готовое решение приветствуется!

DLE
15 лет назад
Spectrek
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров