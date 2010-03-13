Собственно для в рамках нового проекта хочу сделать подобный сервис как тут http://thememaker.ru/ То есть возможность пользователями создавать темы для мобильных телефонов. Может кто то имеет опыт в разработке подобного рода сервиса или имеет ...
Алерт пей в симпл карт (проект для Быкова Алексея)
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