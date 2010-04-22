Есть админка, нужно доделать систему авторизации и разграничение пользователей! Так же надо сделать на Javascript всплывающее окошка. Для фрилансеров: аккаунт должен быть зарегистрирован не меньше пол года.
Модуль импорта RSS для Joomla
Для джумлы существует куча RSS-импортёров, но ни один из имеющихся не устраивает меня полностью. Нужно взять любой из них, и доработать. Что именно нужно сделать - см. в приложенном файле.
Если у вас есть возможность и желание заняться этим, пишите лучше на на почту jakovlev (собачка) luxmagazine.ru
Обязательно укажите ориентировочную стоимость проекта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужна простая тикет система службы поддержки. Задачи: 1. Веб интерфейс администратора, пользователя 2. При открытии тикета ему присваивается уникальный номер и генерируется цифровой пароль, по которому пользователь всегда может зайти и провести ...Завершен15 лет назад
Требуются художники и програмисты Flash/ActionScript для работы над игрой подобной http://apps.facebook.com/cafeworld. От кандидатов требуется: - опыт подобной работы - оценка стоимости и времени выполнения той части работы к-ю Вы можете ...Закрыт15 лет назад
Нужен phpBB-гуру При сохранении настроек в админке phpBB во вкладке "общие" вылетает следующая ошибка : Language file путь к форуму/language//common.php couldn't be opened. Подробное обсуждение ошибки : http://www.phpbbguru.net/community/post274505.html#p274505Закрыт15 лет назад
- $250
Нужно разработать класс для генерации матричного штрих кода для EMS почты России В аттаче находиться документация по генерации данного barcode и программа которая генерит на C Мне надо написать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Откуда парсить и куда во вложенном файле. Жду предложений по срокам\цене исключительно в проекте. (заявки скрыты) Оплата только ЯД.Завершен15 лет назад
Нужен программер с опытом работы с СМС партнерками на постоянное сотрудничество. Требования: - ответственность; - умение разбираться в чужом коде; - добавление к партнерской программе новых платников, биллингов и т.д. ...Закрыт15 лет назад
Необходим модуль под движок ДЛЕ. Суть в следующем: Есть сайт посвященный сериалам, при добавлении новых серий к определенному сериалу нужно оповещение о добавленных сериях. Собственно модуль для этого и нужен: - в админке, ...Завершен15 лет назад
- $60
Парсер информации в .CVS по нужному сайту. Все подробности по личке!Завершен15 лет назад
Есть скрипт статистики для А1 агрегатора. В свзи с тем что А1 обновил платформу скрипт перестал работать. Нужно его доработать или сделать новый. Интересуют только программисты которые знают о чем идет речь. ...Завершен15 лет назад