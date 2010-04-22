Модуль импорта RSS для Joomla

Для джумлы существует куча RSS-импортёров, но ни один из имеющихся не устраивает меня полностью. Нужно взять любой из них, и доработать. Что именно нужно сделать - см. в приложенном файле.

Если у вас есть возможность и желание заняться этим, пишите лучше на на почту jakovlev (собачка) luxmagazine.ru

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