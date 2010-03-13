Парсер информации

Мне нужна была помощь в проекте но сам не успевал !Обратился к Жене за помощью для выполнения одного из компонента проекта!После тщательного обсуждение работы и оценки ее и поставленных срок-справился на отлично все во время! Евгений отлично справился с работой. Порадовало то, что с этим человеком можно договориться. И не пропадает как некоторые! Все качественно ,в срок. Даже сделал несколько своих доработок. Молодец. Всем советую.