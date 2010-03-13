Парсер информации

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки113 просмотров

Парсер информации в .CVS по нужному сайту.

Все подробности по личке!

15 лет назад
Maxsimus89
Руслан 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MadScript
Михайлов 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$60
1 день
Мне нужна была помощь в проекте но сам не успевал !Обратился к Жене за помощью для выполнения одного из компонента проекта!После тщательного обсуждение работы и оценки ее и поставленных срок-справился на отлично все во время! Евгений отлично справился с работой. Порадовало то, что с этим человеком можно договориться. И не пропадает как некоторые! Все качественно ,в срок. Даже сделал несколько своих доработок. Молодец. Всем советую.
Хороший, грамотный (заказчик/исполнитель), инструкции понимает четко, суть задачи улавливает с первого раза. Укладывается в сроки и всегда оперативно реагирует на ситуацию.

Заявки фрилансеров

MadScript
Михайлов 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад