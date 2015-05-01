Сделать справочник магазинов - Joomla 1.5.15

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Стоит AlphaContent. Нужно сделать справочник магазинов, как на шаблоне.

AlphaContent использовать не обязательно, можно другой компонент. В результате нужен готовый справочник.

Joomla
15 лет назад
dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов

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